Беспилотчики ВС РФ заметили вражеский гексакоптер, который сбрасывал мины на позиции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск "Север" за день уничтожил три тяжелых грузовых гексакоптера и БПЛА-разведчик ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий оператор БПЛА заметил вражеский тяжелый гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", который не один день летал над нашими передовыми позициями и мешал нашим штурмовым и артиллерийским подразделениям на передовой, сбрасывая мины на позиции. <…> Оператор подлетел к тяжелому беспилотнику ВСУ и с помощью специального приспособления, установленного снизу на квадрокоптере, сбросил сетку, запутав винты вражеского БПЛА, после чего гексакоптер ВСУ упал и взорвался. <…> Аналогичным способом были также уничтожены еще две "Бабы-яги", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полученная с дрона ВСУ информация позволила вскрыть точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных беспилотников противника. Только данный расчет за сутки уничтожил три тяжелых гексакоптера и один разведывательный квадрокоптер ВСУ.