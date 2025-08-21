Бригада "Север-V" уничтожила блиндаж ВСУ севернее Часова Яра

По цели нанесли удар реактивно-бомбовой установкой

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили скрытый блиндаж ВСУ севернее Часова Яра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

"Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила места скопления противника и вражеский блиндаж, скрытый в лесополосе. По выявленным целям был нанесен массированный удар реактивно-бомбовой установкой. Результатом удара стало поражение позиций противника, включая блиндаж, в котором произошла детонация боекомплекта", - сказали в пресс-службе корпуса, предоставив соответствующие кадры объективного контроля.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.