Летчики Министерства обороны протестировали самолеты поколения 4++ в различных рабочих режимах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в Ростехе.

"Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ", - заявили в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. "Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета", - заявили в организации.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что производство востребованной военной продукции в рамках государственного оборонного заказа является одной из первоочередных задач. "Практически по всем типам такой продукции в текущем году планируется увеличение объемов выпуска, в связи с этим мы продолжаем модернизацию наших производств", - сказал он.