Задачу выполнили военнослужащие группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили миномет и автомобиль противника в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведки в районе н. п. Константиновка было замечено движение автомобильного транспорта противника. Проследив за его передвижениями и перемещением личного состава, была выявлена замаскированная огневая позиция вражеского 120-мм миномета. Точным попаданием ударного БПЛА был поражен автомобиль противника, после чего огневому воздействию 152-мм гаубиц "Мста-Б" подверглась обнаруженная ранее минометная позиция", - сказали в ведомстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что в результате нанесенных ударов все цели были уничтожены.