На каждой листовке размещен QR-код с инструкциями для безопасной сдачи в плен, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" забросили на позиции окруженных украинцев листовки с призывом сложить оружие и сдаться в плен в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА провели залистование района нахождения блокированных подразделений ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища агитационными листовками с призывом добровольно сложить оружие и сдаться в плен. На каждой из листовок размещен QR-код с инструкциями для безопасной сдачи в плен", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны также информировали, что силами артиллеристов Южной группировки был уничтожен катер с военнослужащими ВСУ. "На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА <…> в окрестностях н. п. Бересток был замечен катер с военнослужащими ВСУ. При высадке противника на берег <…> незамедлительно было нанесено огневое поражение, в ходе которого были уничтожены группа пехоты на катере и встречающий их личный состав", - сообщили в военном ведомстве.