Владимир Жовновский сообщил, что был мобилизован осенью 2024 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Владимир Жовновский три раза пытался бежать из части перед тем, как его отправили в Донбасс. Об этом сам украинский солдат, сдавшийся в итоге российским бойцам, рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Жовновский уточнил, что был судим за кражи и провел в зонах лишения свободы 11 лет. Осенью 2024 года он был мобилизован.

"1 декабря меня отправили в Старичи (Львовская область - прим. ТАСС). Нам документы не давали. После 27 ноября мы подали документы на [банковские] карточки, чтобы деньги на них получать, но 1 декабря меня увезли. Я карточку так и не получил. 30 января я убежал оттуда", - рассказал военнослужащий.

До весны 2025 года он прятался у друзей и знакомых. "Потом договорился с приятелем Серегой. Я у него работал в огороде. Приехала полиция и забрала меня с огорода. 7 мая привезли на "225" (расположение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ - прим. ТАСС) в двухэтажку. 9 мая я пытался убежать. Меня 11 мая поймали, продержали пять дней в подвале, потом работал неделю в двухэтажке, дрова колол. Попытался 18 мая убежать. Меня 21 мая взяли возле озера", - делится Жовновский.

Затем его и сослуживцев отправили в Донбасс. "Начали какие-то дроны сбрасывать гранаты. Я добежал до посадки: там еще дрон сброс сделал. Посмотрел с левой стороны - кусты здоровые, а там тропинка. Слышу голоса: "Эй, иди сюда! Иди сюда!" Смотрю - форма уже другая. Я подошел. Мне приказали снять автомат, броник и подсумки. Мне сказали, что меня не тронут, и я буду помогать им нести раненого", - рассказал Жовновский о том, как сдался в плен ВС РФ.