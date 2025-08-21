Силы ПВО РФ утром сбили 21 украинский БПЛА над Крымом и Азовским морем

Еще один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над территорией Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"21 августа в период с 07:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА - над территорией Республики Крым, 4 БПЛА - над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.