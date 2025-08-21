Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину "Козак", сообщили в Миноброны России

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР сорвали ротацию подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив бронемашину "Козак". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Боевая бронированная машина "Козак" ВСУ была замечена в ходе передвижения по открытой местности севернее Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил движущуюся на большой скорости бронетехнику вместе с перевозимым личным составом", - говорится в сообщении.