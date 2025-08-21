Артиллеристы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов "Азова" в ДНР

В Минобороны РФ уточнили, что расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" применил корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" Южной группировки войск при помощи корректируемого боеприпаса "Краснополь" уничтожил полевой склад боеприпасов группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности на берегу Клебан-Быкского водохранилища было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить склад боеприпасов 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, аппаратуру связи доступа в интернет и расположение подразделения охраны объекта", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" применил корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь". "Точным ударом объект ВСУ уничтожен. Детонация боекомплекта уничтожила в том числе аппаратуру связи и доступа в интернет, а также укрытие охраны склада", - добавили там.

С 2023 года командование бригады "Азов" стало командованием 12-й бригады. Боевики группировки известны жестоким обращением к пленным и гражданским, а также приверженностью нацистской идеологии.