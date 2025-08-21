ВС РФ поразили цели в районе Иванополья и Серебрянки, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотниками в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В районе н. п. Иванополье расчетом БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой <…> был выявлен замаскированный пункт управления БПЛА противника. Слаженными совместными действиями операторов ударных БПЛА и расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" цель была полностью уничтожена. В ходе воздушной разведки в районе н. п. Серебрянка также был выявлен замаскированный пункт управления БПЛА в лесном массиве. Мощным огневым налетом 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" цель была поражена", - рассказали в ведомстве.