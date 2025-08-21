Кадыров показал кадры уничтожения девяти боевиков ВСУ в окрестностях Кондратовки

Глава Чечни отметил, что такие операции деморализуют противника и показывают силу российских бойцов

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Девять украинских боевиков уничтожены в окрестностях Кондратовки Сумской области одним точным сбросом с БПЛА. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Действует рота Моисея из легендарного отряда "АИДА" спецназа "АХМАТ" МО РФ. Наши бойцы установили рекорд специальной военной операции, совершив самый результативный сброс. Одним точным ударом было нейтрализовано сразу девять вражеских боевиков в окрестностях Кондратовки Сумской области", - написал Кадыров.

Он отметил, что такие операции деморализуют противника и показывают силу российских бойцов. "Каждый удар - это шаг к победе, и каждый рекорд "Ахмат" становится символом нашего неуклонного движения вперед", - добавил глава Чечни.