Российская армия также поразила позиции оперативно-тактических ракетных комплексов ВСУ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК Украины, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили там.