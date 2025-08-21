Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили места производства, хранения и запуска беспилотников большой дальности ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении.