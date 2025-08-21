ВС РФ авиабомбами уничтожили пункты ВСУ у Константиновки и Гремячи

Удары нанесли авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска ударами ФАБ уничтожили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Константиновка ДНР и Гремяч Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры объективного контроля.

"В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт временной дислокации и склад БПЛА 24-й омбр (отдельной мотострелковой бригады - прим. ТАСС) ВСУ в районе населенного пункта Константиновка (ДНР) и пункт временной дислокации личного состава 144-й омбр ВСУ в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области. Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

В результате авиаударов цели уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.