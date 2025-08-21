ВС РФ поразили место скопления ВСУ в Черниговской области

ВКС России нанесли удар с помощью авиабомбы ФАБ-500

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли удар с применением ФАБ-500 по району сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ в районе населенного пункта Куты Вторые Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе н. п. Куты Вторые Черниговской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники 144 омбр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) ВСУ. Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара места сосредоточения личного состава и техники противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.