Доклад по этой теме президент ожидает до 1 октября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы ускорить поставку маскировочных сетей в зону СВО. Перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов "Народного фронта" опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные силы Российской Федерации", - сказано в одном из пунктов.

Помимо этого, кабмин должен рассмотреть вопрос об оснащении аптечек в специальных машинах госорганов Донбасса, Новороссии и приграничных территорий "современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации".

Доклад по этим темам Путин ждет до 1 октября.