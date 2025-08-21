Расчеты FPV-дронов сбили многофункциональные "Фурии", разведывательные "Лелеки", дроны-камикадзе Vector

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили беспилотники противника, в том числе иностранного производства.

Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные "Лелеки", дроны-камикадзе Vector (немецкого производства), Mugin-5 Pro и R15, разведывательные FlyEye (производства Польши), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark, дрон-бомбардировщик Jupiter-H1", - говорится в сообщении.