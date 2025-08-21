Это необходимо для расширения такого производства для нужд Вооруженных сил

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Ростеху рассмотреть возможность предоставления дополнительных площадей в городе Фрязино Московской области. Перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Народного фронта опубликован на сайте Кремля.

"Государственной корпорации "Ростех" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, занимающимся производством эвакуационных автовездеходов (багги), дополнительных площадей в г. Фрязино Московской области в целях расширения такого производства для нужд Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.

Глава государства ожидает доклад до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.