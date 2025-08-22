После уничтожения расчета российские военнослужащие сообщили, что количество налетов противника значительно сократилось

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Западной группировки войск уничтожили расчет беспилотника противника в составе четырех человек в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах операторы ударных БПЛА подразделения специального назначения группировки войск "Запад" ликвидировали вражеский расчет БПЛА в составе четырех человек, а также ретрансляторы, позволяющие увеличить дальность полетов беспилотной авиации противника. Тем самым были предотвращены взлеты и удары украинских войск на одном из направлений в зоне специальной военной операции в ЛНР", - рассказали в ведомстве.

После уничтожения расчета российские военнослужащие сообщили, что количество налетов противника значительно сократилось.