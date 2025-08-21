На предоставленных кадрах с разведывательного беспилотника наблюдается возгорание танка противника с последующей детонацией его боекомплекта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и операторы БПЛА 29-й общевойсковой армии (ОА) уничтожили у населенного пункта Ивановка в ДНР танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий севернее н. п. Ивановка на мирноградском направлении расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и подразделениями БПЛА 29 ОА был обнаружен движущийся танк Т-64БВ ВСУ. По занятой танком противника замаскированной позиции была нанесена серия ударов расчетами FPV-дронов", - говорится в сообщении.

