Минобороны РФ показало кадры освобождения Александро-Шультино в ДНР

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Александро-Шультино вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике.

На видео показаны кадры боев за населенный пункт.

"Подразделения "Южной" группировки войск освободили Александро-Шультино вблизи Константиновки. Военнослужащие 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск освободили село Александро-Шультино вблизи города Константиновка", - говорится в сообщении.

