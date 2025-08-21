Военный эксперт отметил, что изменившаяся риторика Киева относительного военного конфликта на Украине "никак не соответствует тем реалиям, которые происходят на политической арене"

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Украины, выступая за заморозку конфликта, хотят отложить его полноценное урегулирование и нарастить свой военный потенциал для дальнейшего возобновления боев, как это было после подписания минских соглашений. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. По его словам, в будущем Киев попытается вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями. Украинское издание "Страна" написало, что Зеленский, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что Украина не настаивает на предварительном прекращении огня до заключения мирного соглашения, вновь вернулся к этому требованию.

"Заявление Подоляка я отношу к очередным так называемым хотелкам Украины, поскольку четко и ясно было заявлено нашим военно-политическим руководством, что никакой заморозки конфликта попросту не должно быть. Должно быть сразу подписано соглашение о всеобъемлющем мире, естественно, должны быть учтены все первоначальные причины начала специальной военной операции. <….> Подоляк до сих пор пытается еще бредить о том, что может быть какое-то прекращение огня, фактическая заморозка конфликта по принципу минских соглашений. То есть они пытаются в очередной раз обмануть Российскую Федерацию и за эту заморозку попытаться точно так же, как и в момент минских соглашений, восстановить боеспособность и нарастить свой военный потенциал", - сказал Марочко.

Он отметил, что изменившаяся риторика Киева относительного военного конфликта на Украине "никак не соответствует тем реалиям, которые происходят на политической арене".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Как позднее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Трамп и его команда после саммита на Аляске стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию, "понимая, что необходимо устранить первопричины [конфликта]".

Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 гг. для урегулирования конфликта в Донбассе. Гарантами выступали Россия, Франция и Германия. Украина, будучи стороной соглашений и принятого позднее комплекса мер по их реализации, затем многократно заявляла, что не намерена их выполнять. Уже после начала специальной военной операции подписавшие договоренности экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признавали, что поддержали соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту.