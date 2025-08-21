В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о военных 82-ой бригады ВСУ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ планируют выйти на митинг в Киеве, чтобы добиться информации о военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й ОДШБр намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом "Мы никогда не прекратим поиск" планируется провести 23 августа в Киеве на майдане Незалежности (площадь Независимости - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

82-я бригада ВСУ принимала участие в боях под Волчанском и в Сумской области. Собеседник агентства рассказал, что командование ВСУ использовало военнослужащих в качестве пожарных команд и затыкало ими дыры в обороне, что и вызвало большие потери. "Сейчас бригада находится на восстановлении боеспособности и практически не принимает активного участия в боевых действиях", - добавил он.