Исполняющий обязанности командира артиллерийского дивизиона мотострелкового полка группировки войск "Север" отметил, что после каждой стрельбы артиллеристы перекатывают орудия на запасные позиции

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллерии ВС РФ уничтожили в Сумской области временные склады боеприпасов, пункты управления огнем вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности командира артиллерийского дивизиона мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Ялта.

"В последнее время на сумском направлении силами расчета были уничтожены временные склады боеприпасов противника, пункты управления огнем, а также при их [ВСУ] накатах были остановлены атаки. Со стороны противника, как правило, расчеты подвержены атакам квадрокоптеров, также ответный огонь артиллерии", - рассказал собеседник агентства.

Ялта отметил, что позиции ВС РФ замаскированы, после каждой стрельбы расчеты перекатывают орудия на запасные. "Силами артиллерийских расчетов подразделений идет немедленное уничтожение противника при смене каких-либо локаций. Бойцы находятся на дежурстве круглосуточно", - подчеркнул он.