22 августа, 02:02
Боец Ялта: в Сумской области ВС РФ уничтожили пункты управления огнем ВСУ

Исполняющий обязанности командира артиллерийского дивизиона мотострелкового полка группировки войск "Север" отметил, что после каждой стрельбы артиллеристы перекатывают орудия на запасные позиции

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллерии ВС РФ уничтожили в Сумской области временные склады боеприпасов, пункты управления огнем вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности командира артиллерийского дивизиона мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Ялта.

"В последнее время на сумском направлении силами расчета были уничтожены временные склады боеприпасов противника, пункты управления огнем, а также при их [ВСУ] накатах были остановлены атаки. Со стороны противника, как правило, расчеты подвержены атакам квадрокоптеров, также ответный огонь артиллерии", - рассказал собеседник агентства.

Ялта отметил, что позиции ВС РФ замаскированы, после каждой стрельбы расчеты перекатывают орудия на запасные. "Силами артиллерийских расчетов подразделений идет немедленное уничтожение противника при смене каких-либо локаций. Бойцы находятся на дежурстве круглосуточно", - подчеркнул он. 

