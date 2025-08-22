НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения из Сибири сорвали ротацию ВСУ в районе Часова Яра в ДНР, уничтожив три машины с помощью БПЛА. Об этом сообщил ТАСС командир новосибирского отряда "Орион" Андрей Панферов.

"Сожгли три машины с личным составом, которые подвозили экипажи. Внутри пикапов было человек 15-18. Мы их уничтожили прямым попаданием", - сказал собеседник агентства.

Панферов отметил, что артиллерия и минометчики почти каждый день выполняют боевые задачи и поражают радиолокационные станции (РЛС) и укрепленные районы противника. Он обратил внимание, что сильная жара и тяжесть обмундирования заставляет бойцов держать себя в хорошей форме. "Бронекомплект, тактический пояс, шлем, автомат, вода - человек лишних килограмм 20 на себе тащит минимум, а то и все 30. Толстых нет, все поджарые, потому что очень большие энергозатраты, включая постоянное нервное напряжение", - прокомментировал командир.

Он добавил, что бойцы подразделений, в частности, саперы, участвующие в работах по разминированию, используют переносные станции РЭБ. "Такие станции заставляют дроны просто падать. Очень хорошие системы сейчас у нас появились", - подчеркнул он.