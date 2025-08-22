Кроме того, при контрбатарейной борьбе были уничтожены три буксируемые гаубицы, в том числе М198

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки уничтожили танк Leopard, БМП Bradley, 3 станции Starlink и 17 пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 225 военнослужащих, танк Leopard, боевую машину пехоты Bradley, 3 боевых бронированных машины, в том числе Husky и "Козак", 12 автомобилей, пункт боепитания, 3 склада материальных средств, 3 станции спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены 3 буксируемые гаубицы, в том числе М198.