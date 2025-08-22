Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов противника

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки сбили 35 беспилотников самолетного типа и 39 тяжелых дронов, уничтожили 42 пункта управления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых боевых мультикоптеров R-18. Также вскрыты и уничтожены 42 пункта управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов ВСУ", - заявил Шаров.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 155-мм гаубица М198 производства США.