Операторы БПЛА "Днепра" поразили укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие отмечают, что подразделения БПЛА повышают эффективность боевой работы и снижают риски для личного состава, рассказали в Минобороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" обеспечили продвижение российских штурмовых групп в Запорожской области, поразив укрепленный блиндаж Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки обнаружили скопление пехоты ВСУ численностью до пяти человек в укрепленном блиндаже. В результате прицельных сбросов с БПЛА личный состав противника вынужден был оставаться в укрытии, что позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед незамеченными и успешно выполнить боевую задачу", - сообщили в военном ведомстве.

"Осуществляем поддержку пехоты в момент наступления, - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным Скрипач. - Там, где большое скопление ВСУ, какой-то укрепленный блиндаж, есть всегда возможность отработать беспилотником с помощью сброса [боеприпасов]. Да, сброс не так действенен, как снаряд артиллерии, но он дает свои плоды и дает ребятам возможность пройти дальше".

Как добавили в Минобороны, российские военнослужащие отмечают, что подразделения БПЛА позволяют повысить эффективность боевой работы и снизить риски для личного состава, сочетая на поле боя функции разведки, огневого поражения противника, а также поддержки штурмовых групп.