"Гиацинт-Б" поразил пункты управления БПЛА и позицию орудия ВСУ

Они располагались на правом берегу Днепра

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" артиллеристов-десантников отдельной Новороссийской бригады ВДВ поразил пункты управления БПЛА и позицию арторудия ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения разведки с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункты управления расчетов БПЛА в заброшенных ангарах, а также замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в результате работы расчета "Гиацинта-Б" было уничтожено до двух расчетов беспилотников ВСУ, а также поражена огневая позиция артиллерийского орудия противника с боекомплектом.