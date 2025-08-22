Так подразделение экономит ресурсы и доставляет трудности противнику в своей зоне ответственности, рассказали в Минобороны

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотных аппаратов 3-го армейского корпуса Южной группировки войск ежедневно восстанавливают и перепрошивают несколько трофейных дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 3-го армейского корпуса ремонтируют и прошивают перехваченные разведывательные и ударные дроны противника, чтобы использовать их в своих целях. Так подразделение экономит собственные ресурсы и доставляет множество трудностей врагу в своей зоне ответственности. Операторы беспилотных аппаратов каждый день отдают расчетам несколько восстановленных единиц техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сегодня в зоне СВО беспилотники являются и средствами ведения разведки, и корректировки огня артиллерии, и оружием для поражения противника. Также они помогают даже в самой неблагоприятной обстановке доставлять на передовую провизию и боеприпасы.