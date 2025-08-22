Марочко: освобождение Александро-Шультина позволит наступать на Константиновку

Военный эксперт добавил, что бойцы РФ также развивают успех и в районе соседнего населенного пункта Белая Гора

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Освобождение Александро-Шультино позволяет российским силам начать полномасштабное наступление на Константиновку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Александро-Шультино наши войска поставили очередной плюсик для того, чтобы начать полномасштабное освобождение Константиновки. И хочу напомнить, что в Предтечино сейчас расширяется зона контроля наших войск. По сути, это уже начало боев за Константиновку", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что бойцы РФ также развивают успех и в районе соседнего населенного пункта Белая Гора.

Военнослужащие Южной группировки войск освободили Александро-Шультино 21 августа, сообщили ранее в Минобороны РФ.