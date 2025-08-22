Личный состав противника был ликвидирован, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу ВСУ в опорных пунктах в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня работали в очень ветреных условиях. Но нам это не помешало. Цели и поставленные задачи были выполнены. Опорные пункты противника были подорваны, можно сказать, уничтожены. Несмотря на сильный ветер, техника работает очень хорошо и исправно. Проблем нет. Работаем!" - сказал штурман вертолета с позывным Луна.

В ведомстве уточнили, что по докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен.