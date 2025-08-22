Минобороны: ВС РФ пишут историю, водружая флаги в населенных пунктах

Штурмовики 90-й гвардейской танковой дивизии в июне первыми пересекли границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью и развернули триколор на границе двух регионов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские бойцы, поднимая триколор над освобожденными в ходе СВО населенными пунктами, пишут новую страницу в истории России. О том, как военнослужащие празднуют День Государственного флага РФ, отмечаемый 22 августа, освобождая населенные пункты, рассказали в Минобороны.

"Водружая российские флаги над освобожденными городами и поселками, бойцы своими подвигами создают новую страницу в истории России, - подчеркнули в военном ведомстве. - За последние недели бойцы группировки войск "Центр" освободили значительные территории ДНР, вынудив подразделения ВСУ отступать под натиском российских войск. Каждое такое продвижение - это вклад в общее дело защиты России и ее ценностей".

Штурмовики 90-й гвардейской танковой дивизии в июне первыми пересекли границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью и развернули триколор на границе двух регионов. "Наши парни одними из первых пересекли административную границу с Днепропетровской области", - сказал боец на видео, предоставленном Минобороны, стоя напротив триколора.

Перед отправлением на боевую задачу группе бойцов передали ленточки-триколоры. "Символ национального единства - триколор. Носите его с гордостью и памятью в знак того, что вы настоящие патриоты нашей страны", - сказал военнослужащий, после чего повязал каждому из бойцов ленточку в цветах флага России.

"Россия для меня - это Родина, это моя семья, мои боевые товарищи, с которыми я иду к победе. Этот символ, ленточку, я принесу до самой победы", - подчеркнул командир штурмового взвода Павел Осадчий.

В освобожденных городах

В освобожденных населенных пунктах военнослужащие военной автомобильной инспекции Центральной группировки войск проводят патриотическую акцию "Российский триколор". На одной из оживленных трасс ДНР бойцы не только проверили документы в рамках плановой проверки документов, но и поздравили автомобилистов с Днем Государственного флага России. Каждому водителю были переданы ленточки с триколором.

"Поздравляю вас с этим праздником, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой!" - сказал автоинспектор, передав ленточку. Водитель тут же ответил: "И вам здоровья, спасибо вам! С праздником!" Многие водители, получив ленточку, повязали ее над зеркалом заднего вида, не забыв поблагодарить военнослужащего за поздравление.

"Проведение акции подчеркнуло неразрывную связь между армией и народом. Простые символические ленточки стали знаком того, что даже в условиях боевых действий День Государственного флага РФ отмечается военнослужащими с особым чувством патриотизма", - подчеркнули в Минобороны РФ.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.