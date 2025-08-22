ТАСС: ВСУ у Синельникова в Харьковской области задействовали спецроту

Атака была отбита, сообщили силовики РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ВСУ задействовали при контратаке в лесу западнее Синельникова Харьковской области спецроту 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр). Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, атака отбита.

"На харьковском направлении в лесу западнее Синельникова противник ввел в бой спецроту 57-й ОМПБр и предпринял одну попытку контратаки, успеха не имел, отброшен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали силовики ранее ТАСС, штурмовые группы прибывшего после восполнения 9-го отдельного стрелкового батальона 57-й ОМПБр под Волчанском Харьковской области теряют боевую устойчивость и разбегаются после первых понесенных потерь. Моральный дух и дисциплина в батальоне слабая.

Ранее силовики сообщали, что вскрытые коррупционные схемы в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ приостановили поставки припасов ее подразделениям. Кроме того, ранее в подразделениях бригады сложилась критическая ситуация с военнослужащими, самовольно оставившими части.