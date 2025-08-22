Это связано с низким уровнем подготовки мобилизованных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ВСУ открывают огонь по позициям своих же бригад в Харьковской области из-за низкого уровня подготовки мобилизованных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое-Хатнее наблюдается крайне низкий уровень взаимодействия между подразделениями ВСУ. Сказываются сжатые сроки подготовки мобилизованных 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ и низкий процент опытных военнослужащих в бригаде. Отмечены случаи, когда смежные подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады по ошибке открывали огонь по позициям 143-й бригады", - сказали там.

Как сообщали силовики ТАСС, командование ВСУ продолжает переброску личного состава, выстраивая линию обороны на рубеже Хатнее - Амбарное. Бойцы "Севера" перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения 143-й бригады, продвигаясь вглубь Харьковской области.