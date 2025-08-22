Речь о Т-72 и Leopard, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили танки Т-72 и Leopard ВСУ в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении обнаружили замаскированные в лесных массивах танки украинских националистов - Leopard немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. В результате слаженных действий расчетов БПЛА группировки войск "Запад" серией ударов операторы FPV-дронов и барражирующего боеприпаса "Ланцет" успешно поразили боевые машины противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось задымление танков с последующим их полным выгоранием", - сообщили в ведомстве, опубликовав соответствующее видео.