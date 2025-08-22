Боец Страх: приоритетом при освобождении Александро-Шультина был заход в тыл ВСУ

Штурмовые действия производились малыми группами, добавил военнослужащий РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Приоритетом при освобождении населенного пункта Александро-Шультино в ДНР был заход в тыл противника для дальнейшей разведки. Об этом рассказал штурмовик-разведчик с позывным Страх на видео Минобороны России, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в ведомстве сообщили, что военнослужащие 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск освободили село Александро-Шультино вблизи города Константиновка. Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления.

"Я прокладывал более безопасный маршрут для других групп, которые заходили в населенный пункт. <…> Противник сидел "на расслабоне", они даже не ожидали того, что там у них какие-либо группы на подходе. Другие ребята зашли в населенный пункт и взяли его под собственный контроль, контроль Российской Федерации. Как бы в приоритете было не поразить противника, не убить, а максимально тише зайти к нему ближе к тыловым позициям, чтобы оттуда вести разведку и выбирать, соответственно, маршруты для других групп", - сказал военнослужащий.

Он отметил, что по мере продвижения к населенному пункту наблюдались группы противника, они поражались. Штурмовые действия производились малыми группами. При заходах на вражеские позиции были обнаружены телефоны солдат ВСУ.

Несмотря на значительные разрушения, украинские военные продолжали укрываться в подвалах домов. По словам командира взвода штурмовой группы с позывным Якиман, против ВС РФ действовали множество подразделений противника.

"Изначально проводится хорошая разведка, далее идет артподготовка, и только потом малыми группами продвигаемся вперед. Множество подразделений было против нас, но мы этого не боимся, не страшимся. Разведка выясняет маршруты, тропы подразделения выбирают разные. <…> Противник, который сдается в плен, получает исключительно команды на отход", - отметил Якиман.