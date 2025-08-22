В ДНР на константиновском направлении уничтожены два пункта дислокации ВСУ

Как отметили в Минобороны РФ, "потери противника в совокупности составили до двух отделений пехоты"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА и артиллерии Южной группировки войск уничтожили в ДНР блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

На константиновском направлении в районе Плещеевки операторы БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии в ходе воздушной разведки и патрулирования обнаружили блиндаж и ПВД личного состава ВСУ.

"Координаты выявленных целей переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения. Артиллеристы уничтожили укрытия ВСУ вместе с личным составом. Также благодаря неосторожному передвижению пехоты противника операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии был вскрыт и огнем артиллерии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на шахте Новодзержинская", - отметили в ведомстве.

Как добавили в МО РФ, "потери противника в совокупности составили до двух отделений пехоты".