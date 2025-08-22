Операторы БПЛА Южной группировки уничтожили две боевые бронемашины ВСУ

Бронированные автомобили HMMWV производства США осуществляли доставку личного состава в ближний тыл противника, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили две боевые бронированные машины (ББМ) американского производства в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе Константиновки операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили два вражеских бронированных автомобиля HMMWV производства США, осуществлявших доставку личного состава в ближний тыл противника. Точными попаданиями ударных дронов обе цели были поражены, ротационные мероприятия противника сорваны", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что дроноводы группировки ведут постоянное наблюдение за прифронтовой полосой, выявляя и отсекая пути снабжения передовых подразделений и не допуская возможности прибытия на передовую свежих сил противника.