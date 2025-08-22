Пленный из ВСУ: на краснолиманском направлении почти уничтожен батальон "Азова"

Дмитрий Баранов призвал сослуживцев сдаваться в плен, поскольку это единственный шанс выжить

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении практически уничтожили один из батальонов группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом рассказал ТАСС боевик уничтоженного подразделения Дмитрий Баранов.

"Со мной все нормально. Я живой, здоровый. У нас осталось человек 15 [от батальона], это три дня назад было. Я сейчас не знаю, что там, к чему", - сказал боевик.

Он призвал сослуживцев сдаваться в плен, поскольку это единственный шанс выжить. "Иначе вас всех убьют", - добавил Баранов.

Ранее ТАСС сообщал, что двое боевиков "Азова" сдались в плен на краснолиманском направлении. Еще часть группировки сбежала в Изюм, где снимают постановочные ролики боевой работы на изюмском тактическом направлении.