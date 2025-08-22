В Минобороны РФ подчеркнули, что разведчиками регулярно ведется работа по выявлению объектов военной инфраструктуры противника с целью их дальнейшего уничтожения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" поразили три вражеских полевых склада в районе Северска. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки ВСУ поразили три вражеских полевых склада в районе Северска. В ходе ведения воздушной разведки, операторами БПЛА были вскрыты замаскированные места хранения боеприпасов и военного имущества - один в прилегающей к городу лесополосе и два в полуразрушенных зданиях на территории населенного пункта. Комбинированными ударами и БПЛА все три цели были поражены, вследствие чего противник на указанном направлении стал испытывать дефицит боеприпасов", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что разведчиками группировки регулярно ведется работа по выявлению объектов военной инфраструктуры украинских боевиков с целью их дальнейшего уничтожения. В МО РФ отметили, что нарушение коммуникаций в тылу обеспечивает усложнение ситуации на передовых позициях ВСУ. Это, в свою очередь, способствует продвижению российских войск вглубь территории противника.