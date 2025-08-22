Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 производства стран НАТО, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне действия группировки войск "Север" за неделю составили более 1 120 военных и 3 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1 120 военнослужащих, 3 танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 производства стран НАТО, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств" - сказали в ведомстве.