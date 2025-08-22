ВС РФ шесть раз ударили высокоточным оружием по военным объектам ВСУ за неделю

Все объекты поражены, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские войска в течение недели нанесли шесть групповых ударов высокоточным вооружением по военным объектам на территории Украины, включая склады с ракетами "Сапсан". Все цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.

С 16 по 22 августа российские силы применяли высокоточное оружие и ударные беспилотники, атакуя предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, обеспечивающие их функционирование, а также нефтеперерабатывающий завод, поставлявший топливо подразделениям ВСУ на Донбассе. Помимо этого были уничтожены склады оперативно-тактических ракет "Сапсан", горюче-смазочных материалов, артиллерийских боеприпасов и беспилотников большой дальности.

В министерстве добавили, что удары также пришлись по инфраструктуре военного аэродрома, пунктам управления дронами дальнего действия, а также по местам временной дислокации украинских военных формирований, националистических подразделений и иностранных наемников.