Это Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр, Вороное и Новогеоргиевка

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР и два - в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики. ˂…˃ За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.