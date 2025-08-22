ВСУ за неделю потеряли свыше 1 600 военных в зоне группировки "Восток"

Уничтожено 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии противника

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 1 600 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.