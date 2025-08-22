ВСУ от действий группировки "Днепр" потеряли за неделю более 555 военных

Ее подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины от действий группировки войск "Днепр" потеряли за неделю более 555 военных и 15 орудий полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 555 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, включая 3 бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказали в ведомстве.

По его данным, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.