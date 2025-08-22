Противник также потерял 2 танка и 30 боевых бронированных машин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки войск за неделю составили до 2 840 военнослужащих, 2 танка, 30 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 2 840 военнослужащих, 2 танка, 30 боевых бронированных машин, включая 3 бронетранспортера М113 производства США и 4 бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Там добавили, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.