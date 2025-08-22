Противник также потерял семь боевых бронированных машин и два бронеавтомобиля MaxxPro

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки российских войск за неделю составили более 1 610 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин и 2 бронеавтомобиля MaxxPro. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 610 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, 2 бронеавтомобиля MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что за неделю подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Также были уничтожены 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них 3 западного производства, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.