Специалисты "Рубикона" воздушным тараном поразили технику ВСУ

Минобороны России также опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи, огневых позиций противника

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" методом воздушного тарана поразили технику, системы связи, а также огневые позиции ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе - иностранного производства), элементов систем связи, огневых позиций ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.