Военные Южной группировки уничтожили шесть автомобилей ВСУ в ДНР

Задачу выполнили расчеты БПЛА и артиллерии, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА и артиллерии группировки войск "Южная" обнаружили и уничтожили шесть автомобилей украинских военных в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В ходе наступательных действий Южной группировки войск по всей линии боевого соприкосновения операторами БПЛА совместно с артиллеристами группировки были обнаружены и уничтожены шесть единиц автомобильной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что операторы беспилотников выявляют места стоянок вражеского транспорта даже во время отсутствия там автомобилей, а также основные маршруты движения техники противника. Это позволяет эффективно и точечно поражать транспорт противника, используемый для подвоза боеприпасов и продовольствия, а также для ротации личного состава ВСУ. Лишаясь поддержки, передовые украинские подразделения теряют возможность ведения эффективных оборонительных действий, что позволяет подразделениям Южной группировки продвигаться вперед.